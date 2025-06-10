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Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Demir Ege Tıknaz için karar verildi... Opsiyonu kullanılacak

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiraladığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Demir Ege Tıknaz'ın geleceği belli oluyor.

Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Demir Ege Tıknaz için karar verildi... Opsiyonu kullanılacak
Burak Kavuncu

Portekiz ekibi Rio Ave'nin, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini alma süresi bugün sona eriyor! 5 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı büyük merak konusuyken, çıkan haberlere göre Rio Ave, Demir Ege Tıknaz’ın satın alma opsiyonunu kullanacağını Beşiktaş’a resmen bildirdi.

Rio Ave yetkilileri bugün saat 17.00’ye kadar resmi yazıyı ileteceklerini Beşiktaş’a ilettiler. Beşiktaş, bu resmi yazının gelmesini bekliyor.

OPSİYONDA SON GÜN

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Sezon başında satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan oyuncu için iki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Portekiz ekibinin 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bugün günü sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde, Demir Ege’nin Siyah-Beyazlı kulübe dönmesi bekleniyor.

BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ

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Demir Ege Tıknaz, kiralık olarak forma giydiği Rio Ave kulübünde 33 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Portekiz ekibi oyuncunun 5 milyon bonservis bedelini ödeyip ardından oyuncuyu farklı bir kulübe çok daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor. Oyuncuya Portekiz ve İngiltere Championship'ten iki kulüp ilgi gösterirken, Rio Ave 10-15 milyon Euro bandında teklif bekliyor.

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