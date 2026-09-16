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Beşiktaş'a Trossard'ın ardından bir şok daha! 'Ayak parmağında çatlak'

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesi sakatlık alarmı yaşanıyor. Leandro Trossard'ın forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında çatlak tespit edildi.

Beşiktaş'a Trossard'ın ardından bir şok daha! 'Ayak parmağında çatlak'
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda üst üste gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. Orkun Kökçü'nün karşılaşmada oynayıp oynamayacağı sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanacak.

TROSSARD FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş a Trossard ın ardından bir şok daha! Ayak parmağında çatlak 1

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya karşısında sahada olamayacağını açıkladı.

Belçikalı futbolcunun yokluğu sonrası siyah-beyazlılarda gözler diğer sakat oyuncuların durumuna çevrilirken, Orkun Kökçü'den de kötü haber geldi.

ORKUN KÖKÇÜ'DE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş a Trossard ın ardından bir şok daha! Ayak parmağında çatlak 2

Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak bulunuyor.

Milli futbolcunun Marsilya maçında forma giyebilmek için fedakarlık yaparak iğneyle sahaya çıkma ihtimali bulunuyor. Ancak Orkun'un oynayıp oynamayacağı, yarın sağlık heyetiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş a Trossard ın ardından bir şok daha! Ayak parmağında çatlak 3

Öte yandan Beşiktaş, Marsilya maçı öncesinde UEFA kadrosunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaleci

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans

Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha

Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet

Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesi Trossard'ın ardından Orkun Kökçü'nün sakatlığı da gündeme gelirken, milli futbolcunun kritik mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş Leandro Trossard
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