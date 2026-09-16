Beşiktaş'a Trossard'ın ardından bir şok daha! 'Ayak parmağında çatlak'

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda üst üste gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. Orkun Kökçü'nün karşılaşmada oynayıp oynamayacağı sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya karşısında sahada olamayacağını açıkladı.
Belçikalı futbolcunun yokluğu sonrası siyah-beyazlılarda gözler diğer sakat oyuncuların durumuna çevrilirken, Orkun Kökçü'den de kötü haber geldi.
Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak bulunuyor.
Milli futbolcunun Marsilya maçında forma giyebilmek için fedakarlık yaparak iğneyle sahaya çıkma ihtimali bulunuyor. Ancak Orkun'un oynayıp oynamayacağı, yarın sağlık heyetiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak.
Öte yandan Beşiktaş, Marsilya maçı öncesinde UEFA kadrosunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaleci
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans
Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
Orta saha
Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
Forvet
Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesi Trossard'ın ardından Orkun Kökçü'nün sakatlığı da gündeme gelirken, milli futbolcunun kritik mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.
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