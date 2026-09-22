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Beşiktaş'a Vlahovic'ten korkutan haber! O maçlarda yok...

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in sağ alt adalesinde ufak çaplı bir gerilme tespit edildi. Durumunun ciddi olmadığı belirtilen yıldız oyuncu, milli ara döneminde riske edilmeyecek. Vlahovic'in dönüşte tamamen hazır olması bekleniyor.

Beşiktaş'a Vlahovic'ten korkutan haber! O maçlarda yok...
Cevdet Berker İşleyen
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'ten milli ara öncesi kötü haber geldi. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sağ alt adalesinde ufak çaplı bir gerilme tespit edildi.

MİLLİ TAKIMDA RİSKE EDİLMEYECEK

Beşiktaş a Vlahovic ten korkutan haber! O maçlarda yok... 1

Durumunun ciddi olmadığı belirtilen Vlahovic'in, milli ara sürecinde forma giymemesine karar verildi. Sırp santrforun yaşadığı adale problemi nedeniyle milli takımda riske edilmeyeceği öğrenildi.

DURUMU TAKİP EDİLECEK

Beşiktaş a Vlahovic ten korkutan haber! O maçlarda yok... 2

Tedavi ve dinlenme programına alınacak olan Vlahovic'in durumunun yakından takip edileceği belirtildi. Beşiktaş'ta oyuncunun milli ara dönüşünde tamamen hazır hale gelmesi ve takımla çalışmalara sorunsuz şekilde katılması hedefleniyor.

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son dakika beşiktaş Dusan Vlahovic
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