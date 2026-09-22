Beşiktaş'a Vlahovic'ten korkutan haber! O maçlarda yok...

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'ten milli ara öncesi kötü haber geldi. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sağ alt adalesinde ufak çaplı bir gerilme tespit edildi.

MİLLİ TAKIMDA RİSKE EDİLMEYECEK

Durumunun ciddi olmadığı belirtilen Vlahovic'in, milli ara sürecinde forma giymemesine karar verildi. Sırp santrforun yaşadığı adale problemi nedeniyle milli takımda riske edilmeyeceği öğrenildi.

DURUMU TAKİP EDİLECEK

Tedavi ve dinlenme programına alınacak olan Vlahovic'in durumunun yakından takip edileceği belirtildi. Beşiktaş'ta oyuncunun milli ara dönüşünde tamamen hazır hale gelmesi ve takımla çalışmalara sorunsuz şekilde katılması hedefleniyor.