Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Yıldız isim geri dönüyor

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını erkenden hızlandırdı. Bordo-mavililerin gündemine ise Süper Lig deneyimi bulunan Gedson Fernandes'in geldiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i değerlendirmeye aldı. Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Teknik direktör Thomas Reis'ın da Portekizli orta sahanın transferine onay verdiği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde resmi adım atmayı planladığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'de oynama isteğinin Trabzonspor açısından önemli bir avantaj olduğu belirtildi. Bordo-mavililerin, Süper Lig'i ve Türkiye'deki futbol ortamını bilen deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Karadeniz ekibinin hedefinin, Gedson'u kiralık olarak değil bonservisiyle transfer etmek olduğu aktarıldı. Trabzonspor'un önümüzdeki süreçte Spartak Moskova ile şartları görüşmesi bekleniyor.