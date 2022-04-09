SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'a yan bakılmıyor! Batshuayi takımını sırtladı gidiyor...

Beşiktaş'a yan bakılmıyor! Batshuayi takımını sırtladı gidiyor...

09.04.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in iç sahada ilk maçına çıktığı karşılaşma kapalı gişe oynandı. Karşılaşmaya müthiş bir tempoyla başlayan Beşiktaş izleyenleri adeta büyüledi. Şampiyonluk maçı gibi bir 90 dakika çıkaran siyah-beyazlılarda Batshuayi geceye damga vurdu. Beşiktaş zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş'a yan bakılmıyor! Batshuayi takımını sırtladı gidiyor...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 20.30’de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek üstlendi. Karşılaşmaya Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi damga vurdu. Takımını adeta sırtlayan Belçikalı golcü, siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi. Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA GOL GELDİ

0a47ae12c4a9fdcd04b4d1ec7f8ec23f

Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle maçın ilk dakikasında 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Belçikalı golcü topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon bulduğu en erken gol oldu.

SKOR 1-1'E GELDİ

e7c7b673f0d97019a5e019ca847839c2

Alanyaspor, 23. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Candeias, savunma arkasına sarkan Tayfur'a pasını gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu penaltı noktası üzerindeki Efecan'a yerden pas gönderdi. Milli futbolcu gelişine şutunu çıkardı ve Ersin Destanoğlu'nu mağlup etti.

JOSEF TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

28ea94c8bd03973ab2f8fd546588d7d8

Beşiktaş, Josef de Souza'nın golüyle 2 dakika sonra yeniden öne geçti. Sol kanattan gönderilen ortada Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa gelişine Rosier vurdu. Arka direğe doğru giden top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu boş pozisyonda şutunu attı ve topu filelere göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi.

BATSHUAYI İLK YARI BİTERKEN BİR GOL DAHA ATTI

1b85bb8a62971babf76016bd2af5b390

Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisinin sağ dış çaprazında Valentin Rosier, içeriye doğru ortasını gönderdi. Göğsüyle topu önüne alan Batshuayi, kaleci Marafona'nın solundan topu filelere göndererek kendisinin 2 takımının 3. golüne imza attı.

GÜVEN YALÇIN 4-1 YAPTI

1200x627-guven-veriyor-1633372234595

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle durumu 4-1'e getirdi. Sol kanatta Rıdvan Yılmaz, savunma arkasına koşu yapan Güven'e yerden pasını gönderdi. Genç futbolcu topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye bıraktı ve skor 4-1 oldu.

ISMAEL’İN İLK İÇ SAHA MAÇI

FP6-57XXMAEmTIu

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı. Ismael, daha önce stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmanda taraftarla buluşmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan önce Fransız teknik adam lehine uzun süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER DOLU

4d88078f-57f2-47d0-86fa-0e97ef526029

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.

FARIOLI'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

381d9e74-d3d3-4293-b86d-88cda34447b2

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francisco Farioli, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Emre Akbaba’nın yerine Umut Güneş’i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk iç saha maçında bakın ne yaptı!İlk iç saha maçında bakın ne yaptı!
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttıBenzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor Michy Batshuayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.