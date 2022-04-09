Beşiktaş'a yan bakılmıyor! Batshuayi takımını sırtladı gidiyor...

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 20.30’de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek üstlendi. Karşılaşmaya Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi damga vurdu. Takımını adeta sırtlayan Belçikalı golcü, siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi. Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA GOL GELDİ

Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle maçın ilk dakikasında 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Belçikalı golcü topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon bulduğu en erken gol oldu.

SKOR 1-1'E GELDİ

Alanyaspor, 23. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Candeias, savunma arkasına sarkan Tayfur'a pasını gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu penaltı noktası üzerindeki Efecan'a yerden pas gönderdi. Milli futbolcu gelişine şutunu çıkardı ve Ersin Destanoğlu'nu mağlup etti.

JOSEF TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Beşiktaş, Josef de Souza'nın golüyle 2 dakika sonra yeniden öne geçti. Sol kanattan gönderilen ortada Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa gelişine Rosier vurdu. Arka direğe doğru giden top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu boş pozisyonda şutunu attı ve topu filelere göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi.

BATSHUAYI İLK YARI BİTERKEN BİR GOL DAHA ATTI

Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisinin sağ dış çaprazında Valentin Rosier, içeriye doğru ortasını gönderdi. Göğsüyle topu önüne alan Batshuayi, kaleci Marafona'nın solundan topu filelere göndererek kendisinin 2 takımının 3. golüne imza attı.

GÜVEN YALÇIN 4-1 YAPTI

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle durumu 4-1'e getirdi. Sol kanatta Rıdvan Yılmaz, savunma arkasına koşu yapan Güven'e yerden pasını gönderdi. Genç futbolcu topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye bıraktı ve skor 4-1 oldu.

ISMAEL’İN İLK İÇ SAHA MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı. Ismael, daha önce stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmanda taraftarla buluşmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan önce Fransız teknik adam lehine uzun süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.

FARIOLI'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francisco Farioli, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Emre Akbaba’nın yerine Umut Güneş’i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.



