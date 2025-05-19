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Beşiktaş'a yeni sezon başlamadan bir şok daha! Monaco kulübü transferi iptal etti

Beşiktaş'ın Monaco'ya kiralık olarak gönderdiği Al-Musrati'den kötü haber geldi. Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş'a yeni sezon başlamadan bir şok daha! Monaco kulübü transferi iptal etti
Emre Şen
Al Musrati

Al Musrati

LBY Libya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Monaco
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Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla Monaco'ya gönderilen Al-Musrati, beklenen performansı Fransa'da veremedi. Monaco, Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmayacağını resmen açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'A BİLDİRDİK"

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Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MONACO PERFORMANSI

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Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre alan Musrati, beklenen performansı verememişti. Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş monaco Al Musrati
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