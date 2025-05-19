Beşiktaş'a yeni sezon başlamadan bir şok daha! Monaco kulübü transferi iptal etti

Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla Monaco'ya gönderilen Al-Musrati, beklenen performansı Fransa'da veremedi. Monaco, Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmayacağını resmen açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'A BİLDİRDİK"

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MONACO PERFORMANSI

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre alan Musrati, beklenen performansı verememişti. Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.