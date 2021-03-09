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Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için görüşmelere başladı

09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için görüşmelere başladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta gündem bir yandan da yeni sezon transferleri. Stoper takviyesi için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Gelecek sezon geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı. Birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta stoper harekatı da başladı.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı için devreye girdi. Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

KONYASPOR 'TAKAS DÜŞÜNMÜYORUZ' DEMİŞTİ AMA BEŞİKTAŞ TAKASLA BİTİRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlıların bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi. Konyaspor cephesi ara transfer döneminde bu oyuncunun transferi için "Onu takas yoluyla göndermeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapsa da Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde yeşil-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 227 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakçı, 14 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkı sağladı. 26 yaşındaki stoper kariyeri boyunca sadece 2 kez çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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