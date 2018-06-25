Beşiktaş, Aboubakar için Porto'yla anlaştı

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ın kiralanması konusunda Porto ile anlaştığı belirtildi. BeIN SPORTS'un haberine göre;

Siyah beyazlı kulübün hem Porto hem de Aboubakar ile 1 yıllık kiralama anlaşması yaptığı belirtildi.

Transferdeki tek pürüzün ise Kamerunlu golcünün satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi. Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse, Aboubakar kampa katılacak.

CENK TOSUN'DAN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına müjde verdi. Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Porto'da forma giyen yıldız oyuncu Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

Cenk'in bu paylaşımı, Aboubakar'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.

