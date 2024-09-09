Beşiktaş, Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

HATAYSPOR HEMEN TRANSFERİ AÇIKLADI

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"SÖZLEŞMEMİZ KARŞILIKLI ANLAŞILARAK SONA ERDİRİLMİŞTİR"

"Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor’a Transfer Oldu

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın nihai transferi hususunda Atakaş Hatayspor’la anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”