Beşiktaş, Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
"Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor’a Transfer Oldu
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın nihai transferi hususunda Atakaş Hatayspor’la anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”