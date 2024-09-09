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Beşiktaş, Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.09.2024 19:35
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Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklama sonrası yıldız oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olduğu duyuruldu. Beşiktaş bu anlaşmadan önce Aboubakar ile sözleşmesinin feshedildiğini de KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı!
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

HATAYSPOR HEMEN TRANSFERİ AÇIKLADI

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Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"SÖZLEŞMEMİZ KARŞILIKLI ANLAŞILARAK SONA ERDİRİLMİŞTİR"

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"Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor’a Transfer Oldu

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın nihai transferi hususunda Atakaş Hatayspor’la anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor aboubakar beşiktaş
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