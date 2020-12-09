Beşiktaş Aboubakar'ın yedeğini arıyor

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen limitler izin verirse, ara transferde forvet hattına katkı yapmayı planlıyor.

Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, ortaya koydukları performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Ancak ligin ikinci devresi her anlamda zor geçeceği için bu iki isime alternatif de bakılıyor. Gerek pandemi nedeniyle futbolcuların sağlık sorunu yaşama ihtimali gerek yaşanabilecek sakatlık ve cezalı duruma düşme ihtimali, hem teknik heyeti hem de yönetimi bu planlamaya itiyor. Alınması planlanan golcünün özellikle de Aboubakar'ın yedeği olması düşünülüyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Geçmişte yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle transferine şüpheyle bakılan Aboubakar, "Eski sakatlığımdan ötürü oynayamazsam ben ceza öderim" garantisini vererek imzayı atmıştı.

Geride kalan haftalarda 28 yaşındaki Ganalı golcü, takımın banko isimlerinden olurken özellikle Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle zaferin mimarı oldu.

LARİN YÜKSELDİ, GÜVEN KAYIPLARDA

Büyük umutlarla alınan ama beklentileri karşılamaktan uzak kalan 25 yaşındaki Cyle Larin de bu sezon büyük bir çıkış yaptı ve ilk 11'in önemli isimlerinden biri oldu. Kanadalı futbolcu Sergen Yalçın tarafından ağırlıkla sol kanatta kullanılsa da gol katkısını eksik etmedi.