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Beşiktaş Aboubakar'ın yedeğini arıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:12 | Son Güncelleme

Sezon başında forvet transferinde eleştiri alsa da Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın son dönemdeki form grafiklerinin artışıyla Beşiktaş ligde istediği sonuçları almaya başladı. Siyah-beyazlılar, Larin ve Aboubakar'a rağmen forvet transferi yapmak istiyor.

Beşiktaş Aboubakar'ın yedeğini arıyor

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen limitler izin verirse, ara transferde forvet hattına katkı yapmayı planlıyor.

Cyle Larin: Hepimiz takım için savaşıyoruzCyle Larin: Hepimiz takım için savaşıyoruz

Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, ortaya koydukları performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Ancak ligin ikinci devresi her anlamda zor geçeceği için bu iki isime alternatif de bakılıyor. Gerek pandemi nedeniyle futbolcuların sağlık sorunu yaşama ihtimali gerek yaşanabilecek sakatlık ve cezalı duruma düşme ihtimali, hem teknik heyeti hem de yönetimi bu planlamaya itiyor. Alınması planlanan golcünün özellikle de Aboubakar'ın yedeği olması düşünülüyor.

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FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Geçmişte yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle transferine şüpheyle bakılan Aboubakar, "Eski sakatlığımdan ötürü oynayamazsam ben ceza öderim" garantisini vererek imzayı atmıştı.

Geride kalan haftalarda 28 yaşındaki Ganalı golcü, takımın banko isimlerinden olurken özellikle Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle zaferin mimarı oldu.

LARİN YÜKSELDİ, GÜVEN KAYIPLARDA

Büyük umutlarla alınan ama beklentileri karşılamaktan uzak kalan 25 yaşındaki Cyle Larin de bu sezon büyük bir çıkış yaptı ve ilk 11'in önemli isimlerinden biri oldu. Kanadalı futbolcu Sergen Yalçın tarafından ağırlıkla sol kanatta kullanılsa da gol katkısını eksik etmedi.

Beşiktaş'ın santrfor hattındaki bir diğer ismiyse Güven Yalçın... 21 yaşındaki oyuncu, 7 maçta sadece 182 dakika süre alabildi. Sergen Yalçın'ın kulübeden sahaya sürdüğü genç oyuncu, form düzeyini bir türlü yükseltip istikrarı yakalayamadı.

Beşiktaş'ta hedef şampiyonlukBeşiktaş'ta hedef şampiyonluk

VİNCENT ABOUBAKAR

8 maçta forma giydi
643 dakika sahada kaldı
5 gol attı, 1 de asist yaptı

CYLE LARİN

9 maçta forma giydi
568 dakika süre aldı
5 gol attı, 1 de asist yaptı

GÜVEN YALÇIN

7 maçta forma giydi
118 dakika süre aldı
Gol ve asist katkısı yapamadı

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
guven yalçın beşiktaş gibi büyük bir kulüp forveti değil olamaz da anadolu takımlarında şansını denesin bence
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