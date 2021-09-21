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Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

21.09.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: "Vargas'ın attığı güzel gol takımın mantalitesini ve ruhunu ateşledi" - "(Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yönelik hareketi) Yaptığı hareket doğru değil ama öncesinde yapılan bazı açıklamalar var, onlar da doğru değil"

İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş karşısında iyi bir dönüşe imza attıklarını söyledi.

Montella karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda da derli toplu oynamalarına rağmen şansız iki gol yediklerini belirterek, "Yine de ilk yarıdaki duruşumuz maçın habercisiydi. İlk yarıda çok fazla pozisyon kaçırdık. İkinci yarıda aynı çizgideydik. Vargas'ın attığı güzel gol takımın mantalitesini ve ruhunu ateşledi." dedi.

Oyuncusu Mario Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle ilgili soruyu yanıtlayan Montella, "O anda Balotelli ile diyaloğumda ona sadece oyuna konsantre olmasını söyledim. Yaptığı hareket doğru değil ama öncesinde yapılan bazı açıklamalar var, onlar da doğru değil. Belki de aldığı bir mesaj vardı. Başkasının taşıdığı bir söz reaksiyona neden oldu ama iki taraf için doğru değildi." diye konuştu.

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