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  4. Beşiktaş Adem Ljajic için Udinese'den 10 milyon euro istedi

Beşiktaş Adem Ljajic için Udinese'den 10 milyon euro istedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Udinese'nin Adem Ljajic ilgisine Beşiktaş'ın "10 milyon euro isteriz" cevabını verdiğini yazdı.

Beşiktaş Adem Ljajic için Udinese'den 10 milyon euro istedi

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı'nın ve taraftarların beklentisini karşılayamayan Adem Ljajic için Serie A ekiplerinden Udinese'nin ilgisi devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sırp oyuncu için ilk temasları gerçekleştiren İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bonservis talebi sonrasında beklemeye geçti.

VERONA KİRALAMA TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Yıldız oyuncu için Serie A'da yer alan bir başka ekip olan Verona'nın da bir ilgisinin olduğu ancak kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

28 yaşındaki Adem Ljajic, bu sezon 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

"ELEŞTİRİLERE CEVAP VERECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde eleştirilmesiyle ilgili konuşan 28 yaşındaki isim, "Futbolda eleştiri de övgü de çok hızlı değişir. On maç iyi oynarsınız övgüler yağar, iki maç kötü oynarsınız eleştirebilirsiniz. Bu eleştirileri her futbolcu kabul etmeli. Kendi seviyeme çıktığımda bu eleştiriler bitecektir. Bu eleştirilere saha içerisinde iyi futbolla cevap verirseniz, karakterinizi göstermiş olursunuz." dedmişti.

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Beşiktaş udinese Adem Ljajic serie a 10 milyon euro

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