Beşiktaş, Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'ı transfer ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlamasının ardından transfer hareketliliğine başladı. Takıma Süper Lig'den takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları ile Ali Naibi, dün Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a gelen Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ve Welinton ile görüşürken görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
N'Sakala ile anlaşıldığı ifade edilirken Welinton transferinde ufak pürüzlerin kaldığı söylendi.Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile görüşürken görüntülendi.
N'Sakala ve Welinton'un forma giydiği Alanya ekibi, dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar, Süper Lig'de sezonu 5. bitirip Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı.Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile görüşürken görüntülendi.
Teknik direktör Erol Bulut önderliğinde Alanyaspor'un bu sezonki yükselişinin önemli parçası olan ikiliden N'Sakala, bu sezon 35 maçta 4 asist yaptı. Brezilyalı oyuncu ise 27 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı. (Haber Global)
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