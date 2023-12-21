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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Kartal galibiyete hasret!

21.12.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu araştırılıyor. Süper Lig'in 17. haftasında bugün Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay'ın ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyordu. Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ekranı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı detayları...

Beşiktaş Alanyaspor maçı geride kaldı. Süper Lig'in 17. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Heyecanın oldukça yüksek olduğu maçta gülen taraf Akdeniz ekibi oldu. Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ekranı arama motorlarında araştırılıyor.İşte Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ve maç ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) saat 20.00'da başladı.

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlandı.

Maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETE HASRET

Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un maçın son 4 dakikasında bulduğu gollerle 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı, Siyah-Beyazlılar Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin ardından bu karşılaşmada da galip gelemedi.

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