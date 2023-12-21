BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Kartal galibiyete hasret!

Beşiktaş Alanyaspor maçı geride kaldı. Süper Lig'in 17. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Heyecanın oldukça yüksek olduğu maçta gülen taraf Akdeniz ekibi oldu. Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ekranı arama motorlarında araştırılıyor.İşte Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ve maç ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) saat 20.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlandı.

Maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETE HASRET

Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un maçın son 4 dakikasında bulduğu gollerle 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı, Siyah-Beyazlılar Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin ardından bu karşılaşmada da galip gelemedi.





