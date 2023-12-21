BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç nerede oynanacak? İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı kadrosu

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Ev sahibi takım, 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Akdeniz ekibi ise 14 puanla 18. sırada. Süper Lig'in 17. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor.İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı kadrosu ve maç ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) saat 20.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

Maçta Hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇINDA 11'LER!

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 1'İ

Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rashica, Chamberlain, Rebic, Cenk







