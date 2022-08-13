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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

13.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, aktivasyon ve 5’e 2 çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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