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Beşiktaş, Alex Pritchard'ı radarına aldı

30.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon için kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Huddersfield'ta forma giyen Alex Pritchard’u radarına aldı.

Beşiktaş, Alex Pritchard'ı radarına aldı

Mensah’tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic’in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Beşiktaş, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Siyah-beyazlı ekipte bu bölge için, İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

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Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş’ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR’ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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