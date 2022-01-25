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Beşiktaş, Alex Teixeira'nın ilacını buldu! Gol olup yağacak...

25.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a transferi büyük heyecan yaratan ancak sakatlık ve hastalık gibi sebeplerle bir türlü bekleneni veremeyen Teixeira, Antalya kampında özel olarak hazırlanacak. Sambacı'dan Batshuayi'yle uyum yakalayıp ligin kalan bölümünde fark yaratması bekleniyor.

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın ilacını buldu! Gol olup yağacak...

Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla imza atan Alex Teixeira, beklentileri karşılayamamıştı. Sakatlık ve Kovid-19 süreçleri atlatması sebebiyle takımda etki yaratamayan Brezilyalı futbolcu, son olarak Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlamış ve 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcunun son haftalardaki çıkışından memnun olan Beşiktaşlı idarecilerin, başarılı oyuncunun Antalya kampında geçireceği sıkı çalışma programı sonrasında sezonun geride kalan bölümünde daha etkili olmasını beklediği öğrenildi. Kara Kartal'da bu sezon 17 maçta 3 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcunun da ikinci yarıda daha etkili olmayı istediği ve teknik direktör Önder Karaveli'yle bu konuda fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

ÇİFT FORVET

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Takımdaki bitiricilik sorununu çift forvetli sistemle çözmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Antalya kampında Michy Batshuayi ve Alex Teixeira'yı birlikte sıkı bir şekilde çalıştırıp uyum yakalamalarını sağlayacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira
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