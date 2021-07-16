Beşiktaş, Alex Teixeria ile 2 yıllık anlaştı!

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan son şampiyon Beşiktaş, Alex Teixeria transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...

Uzun bir süredir Alex Teixeria ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeria ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imza atacak.

Bonservisi elinde olan Alex Teixeria ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.

