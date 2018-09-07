Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı, Süper lige verilen milli maç arasında oynanacak. Süper Lig'de gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Altınordu ile yapacağı maç ile hazırlıklarını sürdürmek ve verilen arayı değerlendirmek istiyor. Beşiktaş, ligde son hafta Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Peki Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Satışa sunulan BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, ligde Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürürken milli maç nedeniyle verilen arada Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Altınordu hazırlık karşılaşması, 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.