Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı, Süper lige verilen milli maç arasında oynanacak. Süper Lig'de gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Altınordu ile yapacağı maç ile hazırlıklarını sürdürmek ve verilen arayı değerlendirmek istiyor. Beşiktaş, ligde son hafta Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Peki Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Satışa sunulan BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
Beşiktaş, ligde Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürürken milli maç nedeniyle verilen arada Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Altınordu hazırlık karşılaşması, 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.
Bilet Fiyatları
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'a nihai kadroda yer verilmedi. Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'nu ise B listesinde bildirdi.
I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius
Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia
Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens
Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo
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