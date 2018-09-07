SPOR

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Altınordu, milli maç nedeniyle ara verilen ligde hazırlık maçında karşılaşacaklar. Süper Lig'de son haftayı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki haftaya oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde verilen arayı Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı ile değerlendirmek istiyor. Peki Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Satışa sunulan BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı, Süper lige verilen milli maç arasında oynanacak. Süper Lig'de gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Altınordu ile yapacağı maç ile hazırlıklarını sürdürmek ve verilen arayı değerlendirmek istiyor. Beşiktaş, ligde son hafta Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Peki Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Satışa sunulan BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, ligde Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürürken milli maç nedeniyle verilen arada Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Altınordu hazırlık karşılaşması, 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Bilet Fiyatları

  1. Kategori 60TL
  2. Kategori 50TL
  3. Kategori 40TL
  4. Kategori 35TL
  5. Kategori 30TL
  6. Kategori 25TL
    VIP - 1903: 200TL

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'a nihai kadroda yer verilmedi. Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'nu ise B listesinde bildirdi.

I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli olduSakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu
Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul ettiBeşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş altınordu maçı hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda bilet fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altınordu maçı biletleri ne kadar?

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Karadeniz'den Fikret Orman'a destek

Karadeniz'den Fikret Orman'a destek

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.