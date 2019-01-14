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Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı kulüp, futbol altyapısı için performanslarını, gelişim süreçlerini, maç ve antrenman değerlerini analiz etmek için SoccerLAB ile iş birliği yaptı.

Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile anlaştı

Beşiktaş Futbol Akademisi, Belçika merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile iş birliği yaptı. SoccerLAB tarafından Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak sistem sayesinde altyapıdaki sporcuların gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç ve analiz raporlar sayesinde en üst seviyeye çıkarılması hedeflenecek.

İki kurum arasındaki iş birliği Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıya Beşiktaş Kulübü adına altyapıdan ve scoutingden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic, altyapı analiz uzmanı Selçuk Ünlü, SoccerLAB adına ise uluslararası iş geliştirme müdürü Koen Beyen, Türkiye temsilcisi Orkun Alev ve Türkiye partneri Tarkan Batgün katıldı.

"Beşiktaş altyapısındaki değişimi üç ana başlıkta belirledik"

Yapılan iş birliğinin Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli olduğunu söyleyen Metin Albayrak, "Beşiktaş altyapısındaki değişimi üç ana başlıkta belirledik. Tesisleşme, kurumsallaşma ve bilimselleşme. Futbol akademisi Beşiktaş'ın geleceği. Bilimselleşmeyi önemsiyoruz. Futbol biliminden faydalanmak çok önemli. SoccerLAB ile dünyayı gezdik, bizim kültürümüze uygun, geleceğimizle alakalı olarak iş birliği yapmaya karar verdik. Beşiktaş için çok faydalı olacağına inanıyorum. SoccerLAB, Belçika futbolunun küllerinden doğmasını sağlayan sebeplerinden biridir. Leverkusen, PSV gibi akademilerin de kullandığı sistem." diye konuştu.

SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen de "SoccerLAB olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden Beşiktaş ile yeni bir iş birliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Araştırmalarımıza göre Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerde birçok oyuncu ürettiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gelenek. Bu geleneğin çok daha ileri bir çıtaya tanışabilmesi için, önemli bir beraberlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Dünya çapında 65'ten fazla kulüp ve federasyona hizmet veren SoccerLAB'ın Beşiktaş ile çalışacak olması bizi heyecanlandırmakta ve uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk adımı olmasını ümit etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapı koordinatörü Sead Halilagic ise, "Altyapıyı geliştirmek için sağlam bir analiz yapmamız gerektiğine karar verdik. Bize çok destek verecek bir çalışma olacak. Oyuncu geliştirmemiz daha hızlı olacak, o yüzden bu işe inanıyoruz" dedi.

Anlık performans durumları takip edilecek

Sistem sayesinde oyuncuların hem fiziksel durumları, hem de saha içindeki performansları her gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak. Bu bilgiler hem sporcuların kendi durumlarını görmelerini sağlayacak, hem de antrenör ve scout ekibine hizmet edecek. Sistemde oyuncuların video analizlerden sağlık durumları ve antrenman verilerine kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Akademisi Belçika Spor Toto Süper Lig

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