Beşiktaş - Ankaragücü maçına deplasman taraftarı alınmayacak!

Beşiktaş, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Ankaragücü maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Ankaragücü karşılaşmasında misafir tribünü rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

"MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır."

FENERBAHÇE MAÇINA DA AYNI KARAR

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

