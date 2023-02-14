Beşiktaş anlaşmaya vardı! Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Alexandru Maxim'in yeni adresi Dolmabahçe...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilme talebini onaylamıştı. Federasyon, kırmızı - siyahlı kulübün bu sezon oynanacak olan maçlarda hükmen yenik sayılacağını ancak gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yer alacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Gaziantep FK'da yer alan futbolcular, takımların transfer radarına girdi.

Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Siyah - beyazlılar, TFF'nin aldığı kararla Romen 10 numarayı yabancı statüsünde oynatmama şansına sahip olacak.

Bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

