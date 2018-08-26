Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Alternatif kanallar var mı?

Beşiktaş bu akşam İstanbul’da Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya evini ekibinde ağırlayacak olan siyah beyazlılar 2 galibiyetle başladıkları ligde yine yollarına 3 puan ile devam etmek istiyorlar. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME

Beşiktaş Antalyaspor maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Halis Özkahya ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlaımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Antalyaspor canlı anlatım

https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari

ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Beşiktaş Antalyaspor maçını gösterecek olan kanalların listesi...

ÜLKE KANALLAR Endonezya beIN Sports Connect Indonesia Uluslararası Bet365 Avustralya beIN Sports Connect Bosna Hersek SportKlub HD Serbia Brunei beIN Sports Connect Thailand Kamboçya beIN Sports Connect Thailand Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Hırvatistan Sportklub HD Croatia Fransa beIN SPORTS CONNECT Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong Laos beIN Sports Connect Thailand Makedonya SportKlub HD Serbia Malezya beIN Sports Connect Malaysia Karadağ SportKlub HD Serbia Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand Filipinler beIN Sports Connect Philippines Romanya Look TV Sırbistan SportKlub HD Serbia Singapur beIN Sports Connect Singapore Slovenya SportKlub HD Slovenia Tayland beIN Sports Connect Thailand Amerika Birleşik Devletleri beIN SPORTS CONNECT

TAKIMLARIN SON DURUMU

Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı ve ilk iki haftayı galibiyetlerle geçti. UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarında tur atlayan Beşiktaş son olarak Partizan Belgrad ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı görülüyor. Ayrıca Beşiktaş 45 maçtır evinde yenilmiyor.