Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Alternatif kanallar var mı?

Beşiktaş bu akşam İstanbul’da Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya evini ekibinde ağırlayacak olan siyah beyazlılar 2 galibiyetle başladıkları ligde yine yollarına 3 puan ile devam etmek istiyorlar. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.
Beşiktaş Antalyaspor maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Halis Özkahya ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlaımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Antalyaspor canlı anlatım
https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari
Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Beşiktaş Antalyaspor maçını gösterecek olan kanalların listesi...
|ÜLKE
|KANALLAR
|Endonezya
|beIN Sports Connect Indonesia
|Uluslararası
|Bet365
|Avustralya
|beIN Sports Connect
|Bosna Hersek
|SportKlub HD Serbia
|Brunei
|beIN Sports Connect Thailand
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Hırvatistan
|Sportklub HD Croatia
|Fransa
|beIN SPORTS CONNECT
|Hong Kong
|beIN Sports Connect Hong Kong
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand
|Makedonya
|SportKlub HD Serbia
|Malezya
|beIN Sports Connect Malaysia
|Karadağ
|SportKlub HD Serbia
|Yeni Zelanda
|beIN Sports Connect New Zealand
|Filipinler
|beIN Sports Connect Philippines
|Romanya
|Look TV
|Sırbistan
|SportKlub HD Serbia
|Singapur
|beIN Sports Connect Singapore
|Slovenya
|SportKlub HD Slovenia
|Tayland
|beIN Sports Connect Thailand
|Amerika Birleşik Devletleri
|beIN SPORTS CONNECT
TAKIMLARIN SON DURUMU
Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı ve ilk iki haftayı galibiyetlerle geçti. UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarında tur atlayan Beşiktaş son olarak Partizan Belgrad ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı görülüyor. Ayrıca Beşiktaş 45 maçtır evinde yenilmiyor.
Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ilk iki haftada 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile tek puan alabildi. Kırmızı beyazlılar son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Negredo
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Osman Çelik, Vainqueur, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Doukara
Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!
Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Gomis için olay kavga iddiası!
Mustafa Pektemek'in yeni adresi!
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum