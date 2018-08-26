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Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Alternatif kanallar var mı?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 3. haftada Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Antalyaspor maçı ile siyah beyazlılar galibiyet serisine devam etmek ve Fenerbahçe puan kaybettiği bu haftada puan farkını açmak istiyorlar. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak işte. Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izleme detayları, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...

Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Alternatif kanallar var mı?

Beşiktaş bu akşam İstanbul’da Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya evini ekibinde ağırlayacak olan siyah beyazlılar 2 galibiyetle başladıkları ligde yine yollarına 3 puan ile devam etmek istiyorlar. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME

Beşiktaş Antalyaspor maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Halis Özkahya ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlaımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Antalyaspor canlı anlatım

https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari

ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Beşiktaş Antalyaspor maçını gösterecek olan kanalların listesi...

ÜLKE KANALLAR
Endonezya beIN Sports Connect Indonesia
Uluslararası Bet365
Avustralya beIN Sports Connect
Bosna Hersek SportKlub HD Serbia
Brunei beIN Sports Connect Thailand
Kamboçya beIN Sports Connect Thailand
Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada
Hırvatistan Sportklub HD Croatia
Fransa beIN SPORTS CONNECT
Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong
Laos beIN Sports Connect Thailand
Makedonya SportKlub HD Serbia
Malezya beIN Sports Connect Malaysia
Karadağ SportKlub HD Serbia
Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand
Filipinler beIN Sports Connect Philippines
Romanya Look TV
Sırbistan SportKlub HD Serbia
Singapur beIN Sports Connect Singapore
Slovenya SportKlub HD Slovenia
Tayland beIN Sports Connect Thailand
Amerika Birleşik Devletleri beIN SPORTS CONNECT

TAKIMLARIN SON DURUMU

Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı ve ilk iki haftayı galibiyetlerle geçti. UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarında tur atlayan Beşiktaş son olarak Partizan Belgrad ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı görülüyor. Ayrıca Beşiktaş 45 maçtır evinde yenilmiyor.

Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ilk iki haftada 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile tek puan alabildi. Kırmızı beyazlılar son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Negredo

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Osman Çelik, Vainqueur, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Doukara


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