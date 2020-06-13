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Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda ne zaman? İşte muhtemel ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 18:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs arasının ardından Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın muhtemel ilk 11'leri...

Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda ne zaman? İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın muhtemel ilk 11'leri...

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Bugün saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR EKSİK VE CEZALILARI

Ev sahibi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

Antalyaspor cephesinde ise Bahadır ve Charles maç kadrosunda olmayacak.

BEŞİKTAŞ - ANATLAYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Boateng

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ARASINDA 48. RANDEVU

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 13 Haziran Cumartesi günü 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE RAHAT KAZANIYOR

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

Süper Lig'de son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, bu başarısını sürdürerek, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geliştirmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, geride kalan 26 hafta sonunda puanını 30'a yükseltti, düşme hattından uzaklaşıp 11. sıraya çıktı.

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