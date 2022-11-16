Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu? Gözler TFF'de

Beşiktaş Antalyaspor maçının Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası ertelenmesiyle beraber futbol severler maçın yeni tarihini araştırmaa koyuldular. Konuya ilişkin TFF'nin açıklamaları takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Anlatlaspor maçının yeni tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama yapıldığında detaylar sayfamızda yer alacak.

Öte yandan Beşiktaş Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arası sonrası hafta içi bir gün oynanacağı söyleniyor.

