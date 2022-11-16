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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu? Gözler TFF'de

16.11.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Antalyaspor maçı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu ertelenmişti. Taraftarlar Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorlar. 13 Kasım saat 20.00'da oynanması planlanan Beşiktaş Antalyaspor maçının yeni tarihi hızla araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu? Gözler TFF'de

Beşiktaş Antalyaspor maçının Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası ertelenmesiyle beraber futbol severler maçın yeni tarihini araştırmaa koyuldular. Konuya ilişkin TFF'nin açıklamaları takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Anlatlaspor maçının yeni tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama yapıldığında detaylar sayfamızda yer alacak.

futbol topu

Öte yandan Beşiktaş Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arası sonrası hafta içi bir gün oynanacağı söyleniyor.

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