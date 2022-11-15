Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının yeni tarihi araştırılıyor. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İşte merak edilenler...
Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Güncel açıklama yapıldığında detaylar sayfamızda yer alacak.
Beşiktaş Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arası sonrası hafta içi bir gün oynanacağı söyleniyor.
Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.