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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

15.11.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Kasım saat 20.00'da oynanması planlanan Beşiktaş Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle iptal edilmişti. Beşiktaş Antalyaspor maç tarihinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının yeni tarihi araştırılıyor. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

Güncel açıklama yapıldığında detaylar sayfamızda yer alacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

Beşiktaş Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arası sonrası hafta içi bir gün oynanacağı söyleniyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi belli mi? İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle ertelenmişti

Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.


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