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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, erteleme maçında Antalyaspor'u ağırlayacak!

25.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçında karşılaşacak. Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ikinci kez ileri tarihte oynanması planlanan maç için beklenen gün geldi. Siyah-beyazlı takım yarın rakibini ağırlayacak. Kartal'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler maçta yer alamayacak. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, erteleme maçında Antalyaspor'u ağırlayacak!

Beşiktaş ile Antalyaspor yarın Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Alexandreu Maxim Onur Bulut ve Omar Colley yer almayacak. Sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da forma giyemeytecek. Rachid Ghezzal'ın ise Beşiktaş Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alacağı düşünülüyor. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı yarın (26 Şubat Pazar) saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Süper Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 11 üstünlük, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet ve 24 puanla 13. basamakta yer alıyor.

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