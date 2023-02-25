Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, erteleme maçında Antalyaspor'u ağırlayacak!

Beşiktaş ile Antalyaspor yarın Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Alexandreu Maxim Onur Bulut ve Omar Colley yer almayacak. Sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da forma giyemeytecek. Rachid Ghezzal'ın ise Beşiktaş Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alacağı düşünülüyor. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı yarın (26 Şubat Pazar) saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Süper Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 11 üstünlük, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet ve 24 puanla 13. basamakta yer alıyor.

