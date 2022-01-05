Son dakika... Beşiktaş-Antalyaspor maçına Emirhan İlkhan damga vurdu! 80. dakikada girdi ve...

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçına Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan İlkhan damga vurdu. Maça 80. dakikada dahil olan genç oyuncu müthiş bir performans sergiledi.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN İSİM

dakikada oyuna dahil olan Emirhan İlkhan, karşılaşmada en fazla adam eksilten oyuncu oldu.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR? BEŞİKTAŞLI EMİRHAN İLKHAN KAÇ YAŞINDA?

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusudur.

1 Haz 2004'te dünyaya gelen Emirhan İlkhan İstanbulludur.

Yetenekli futbolcu Türkiye U18 takımınında da forma terletmektedir.

Genç oyuncu Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın alt yapısından yetişmiştir. Gelecek vaat eden futbolcular arasında gösterilmektedir.

