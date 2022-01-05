SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika... Beşiktaş-Antalyaspor maçına Emirhan İlkhan damga vurdu! 80. dakikada girdi ve...

Son dakika... Beşiktaş-Antalyaspor maçına Emirhan İlkhan damga vurdu! 80. dakikada girdi ve...

05.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçına 80. dakikada oyuna giren Emirhan İlkhan damga vurdu. Topu ayağına aldığında adam eksiltmesiyle gündeme gelen 17 yaşındaki oyuncu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Son dakika... Beşiktaş-Antalyaspor maçına Emirhan İlkhan damga vurdu! 80. dakikada girdi ve...
Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçına Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan İlkhan damga vurdu. Maça 80. dakikada dahil olan genç oyuncu müthiş bir performans sergiledi.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN İSİM

emirhanilkahn-WvCe_cover

  1. dakikada oyuna dahil olan Emirhan İlkhan, karşılaşmada en fazla adam eksilten oyuncu oldu.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR? BEŞİKTAŞLI EMİRHAN İLKHAN KAÇ YAŞINDA?

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusudur.

1 Haz 2004'te dünyaya gelen Emirhan İlkhan İstanbulludur.

Yetenekli futbolcu Türkiye U18 takımınında da forma terletmektedir.

Genç oyuncu Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın alt yapısından yetişmiştir. Gelecek vaat eden futbolcular arasında gösterilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Ne umdu ne buldu! Beşiktaş, Galatasaray'ın elinden kaptığı milli futbolcuyu takımdan gönderiyorNe umdu ne buldu! Beşiktaş, Galatasaray'ın elinden kaptığı milli futbolcuyu takımdan gönderiyor
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Penaltıyı öyle bir şekilde iptal etti ki...

Penaltıyı öyle bir şekilde iptal etti ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.