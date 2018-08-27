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Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası iddiası! Eski hakemler Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Seçim Demirel Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçta kural hatası yapıldığını ifade ettiler.

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Top taç çizgisinden çıkmadan önce siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü meşin yuvarlağa bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine maçı durduran hakem Halis Özkahya, mücadeleyi hakem atışıyla başlattı. Eski hakemler bu pozisyonda kural hatası olduğunu söylediler.

İşte Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Seçim Demirel'in pozisyonlar ilgili yorumları;

Ahmet Çakar

"Beşiktaş maçında kural hatası var. Ciddi kural hatası var. Hakem hatası demiyorum. Hakem hatası şudur, adam elle gol atar. Hakem golü verir. Ben onu görmedim der. Bu hakem hatasıdır. Burada ise Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü saha içinde tutuyor, hakem bunu görüyor ve taç geçersiz diyor. Bu yüzden maçta kural hatası var. Tekrar edilmesi konusunda bir şey demiyorum. Zaten her kural hatasında maç tekrar edilmez."

Deniz Çoban

"Bir FIFA hakemi böyle bir pozisyonda kural hatası yapıyorsa, yanmışız. Oyun o pozisyonda hakem atışıyla başlamamalıydı."

Seçim Demirel

"Beşiktaş AŞ yardımcı antrenörü saha içerisine müdahalede bulundu oyunu durduran hakem, kural gereği oyunu direk serbest vuruşla başlatması gerekirken hakem atışıyla başlattı. Bu bir kural hatasıdır."

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Beşiktaş Antalyaspor ahmet çakar deniz çoban Seçim Demirel

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