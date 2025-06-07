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Beşiktaş aradığı golcüye kavuşuyor! Görüşmeler başladı bile...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda sürpriz bir hamlede bulundu. Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Breel Embolo için transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Beşiktaş aradığı golcüye kavuşuyor! Görüşmeler başladı bile...
Burak Kavuncu
Breel Embolo

Breel Embolo

İSV İsviçre
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Monaco
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Geçtiğimiz sezonu 4. Sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan kara kartal, kadrosuna yıldız bir golcü katmak istiyor. Beşiktaş, Fransız kulübü Monaco’nun yıldız golcüsü Breel Embolo transferi için kulübü ile resmi görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın ilk hedefi oyuncu kiralamak olsa da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamayı da bir seçenek olarak kenarda tutuyor.

MONACO PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

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Fransa Ligue 1’de son sezon Monaco formasıyla 7 gol, 8 asitlik bir performans gösteren İsviçreli golcü taraftarın beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş monaco Embolo
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