Beşiktaş aradığı golcüye kavuşuyor! Görüşmeler başladı bile...

Geçtiğimiz sezonu 4. Sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan kara kartal, kadrosuna yıldız bir golcü katmak istiyor. Beşiktaş, Fransız kulübü Monaco’nun yıldız golcüsü Breel Embolo transferi için kulübü ile resmi görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın ilk hedefi oyuncu kiralamak olsa da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamayı da bir seçenek olarak kenarda tutuyor.

MONACO PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Fransa Ligue 1’de son sezon Monaco formasıyla 7 gol, 8 asitlik bir performans gösteren İsviçreli golcü taraftarın beğenisini topladı.