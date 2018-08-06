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Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş, kadroda şans bulamayan Aras Özbiliz'i Hollanda'ya kiralıyor. Willem, oyuncunun idmanlara çıkmaya başladığını açıkladı.

Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı

Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, bir isim ile daha yollarını ayırıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem, Beşiktaş'ta şans bulamayan Aras Özbiliz'in kiralanması için ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun izin alınarak idmanlara çıkarıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta bu transfer döneminde daha önce Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş aras özbiliz willem

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