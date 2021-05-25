Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon için kadro hazırlıkları başladı. Kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, bugün yönetim kurulu toplantısı öncesinde TRT Spor'a konuştu. Kocadağ, transferden limitlere, takımdaki oyunculara gelen tekliflerden Sergen Yalçın'ın sözleşmesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZLA HAFTAYA GÖRÜŞÜRÜZ"

"Hocamızla sözleşme anlamında henüz görüşme yapmadık, kendisi tatilde. 2-3 gündür yönetim kurulu var, kulüp işlerini bitirdikten sonra haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız."

"ERSİN'E TEKLİFLER VAR"

"Beşiktaş'ın bu sene kadrosundaki oyuncuların hepsi değerine değer kattı. Türkiye Ligi'nin en başarılı, en iyi top oynayan takımı. Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımızın hepsinin değerini karşılaması anlamında karar alırız. Rakamsal anlamda bir şey söylemek doğru olmaz, tekliflere göre kafamızda rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi değerli."

"GHEZZAL VE ROSIER KALMAK İSTİYOR"

"Başkanımız ve ben kendileriyle konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var. Boş tribünlerde hissedemediler, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği, arzuyu memnuniyetle karşılıyoruz, şartları onlar için zorlayacağız."

DOUGLAS, LENS VE BOYD

Douglas zaten kadroda düşünülmedi. Ben bakacağız dersem, boşuna gündemi meşgul ederim. Lens de kiraya verildi. Teknik ekibimizden ayrıca bir talep gelmezse değerlendireceğimiz oyuncular, kontratlşarı devam ediyor. Boyd iyi bir sezon geçirdi, kadroda düşünülüyorsa bizimle olur, düşünülmüyorsa değerlendiririz.

