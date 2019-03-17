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Beşiktaş aşkını 17 yıldır defterlere not ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bolu’da, gönül verdiği Beşiktaş'ın 17 yıldır bütün maç sonuçlarını defterine not eden engelli İsmail Öztürk’ün (35) en büyük hayali, Başkan Fikret Orman’la tanışarak, Vodafone Arena’da imzalı formasıyla maç izleyebilmek.

Beşiktaş aşkını 17 yıldır defterlere not ediyor

Bolu’da ailesiyle birlikte yaşayan ve 35 yıldır engelli olarak hayatını devam ettiren fanatik Beşiktaşlı İsmail Öztürk, 2002 yılından beridir takımının bütün maç sonuçlarını defterine not ediyor. Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda eğitimini tamamlayan, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından da fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen İsmail Öztürk, takımının diğer tutkunlarını da görebilmek için öğretmeniyle birlikte Bolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Öztürk’ü, Beşiktaş Kongre Üyesi Suat Taşkın ve Dernek Basın Sözcüsü Barış Güzeltürk karşıladı. Beşiktaş ile ilgili biriktirdiği afiş, gazete kupürleri ve maç sonuçlarını not ettiği defterini dernektekilere gösteren İsmail Öztürk’e takımının forması ve atkı hediye edildi.

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EN SEVDİĞİ FUTBOLCU KAGAWA

İsmail Öztürk’ün Beşiktaşlı bütün oyuncuları beğendiğini ama en çok Kagawa’yı sevdiğini söyleyen öğretmeni Ayça Güler Özkan, “İsmail’i ilk tanıdığımda 2003 yılıydı. Benim çalıştığım okulda öğrenciydi. 1 yıl sınıf öğretmeni olarak çalışma fırsatını edindim. Ama yaklaşık 12 yıl İsmail’le aynı okuldaydık. Çok sevecen birisidir. Çok iyi bir Beşiktaşlı'dır. İkimiz de Beşiktaşlıyız. Tüm maçlarını takip eder. Okulda Beşiktaşlı olduğunu bildiği öğretmenleriyle Beşiktaş maçlarını paylaşırdı. Her hafta maçların kritiğini yapmaya çalışırdı. 2002-2003 yılından itibaren maç sonuçlarını defterinde tutmaya başlamış. Maçların sonuçlarını tutarak, en altına o senenin şampiyonunu yazmış. İsmail takımdaki bütün oyuncuları çok seviyor. Ama en çok Kagawa’yı seviyor” dedi.

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BAŞKAN FİKRET ORMAN İLE TANIŞMAK İSTİYOR

Özkan, İsmail Öztürk’ün Beşiktaş ile ilgili hayalleri olduğunu belirterek, “İsmail’in en büyük hayallerinden birisi Başkan Fikret Orman’la tanışmak. Bir sürü hayali var. Futbolculardan imzalı forma almak ve Vodafone Arena’da maç izleyebilmek en büyük hayalleri arasında. Eğer bunlar gerçekleşirse şimdikinden çok mutlu olur. Ayakları yerden kesilir diye düşünüyorum. Çünkü İsmail gerçekten yürümekte güçlük çeken birisi. Ama buna rağmen azmiyle çok şey başardı. Bizi ve ailesini çok mutlu etti. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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