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Beşiktaş Atiba ile yeniden anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Atiba ile yeniden anlaşma sağladı

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig atiba

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