Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden!

Geçen sezon en golcü oyuncusu Talisca’yı kaybeden Beşiktaş, bu sezon da aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlıların bu sezon en skorer oyuncularından olan Ryan Babel ve Pepe’nin sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması, teknik heyeti ve yönetimi düşündürüyor. Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim, Ocak ayında Hollandalı futbolcu ile görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş’ın ekonomik anlamda daha planlı davranmak istemesine rağmen oyuncunun maaşına zam talep etmesi de görüşmelerin biraz çetin geçeceğini gösteriyor. Ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini toplayan Pepe için de benzer durum söz konusu. Oyuncunun yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı soru işaretleri oluştursa da yönetim bu konudaki kararını teknik heyetin raporu ve Portekizli yıldızın düşüncelerine göre verecek. Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek diğer oyuncularsa; Adriano, Atiba, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek. Bu oyuncuların büyük bir kısmıyla sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.
ADRİANO VE TÖRE’YE TEKLİF
Siyah-beyazlıların 2016-2017 sezonunun başında İspanyol devi Barcelona’dan kadrosuna kattığı Adriano da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan biri. Siyah-beyazlılarla devam etmek için 3 yıllık sözleşme isteyen Brezilyalı yıldıza yönetim 1+1 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor. Takımın yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle, 30 yaşın üzerindeki isimlerle uzun vadeli sözleşme yapmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında deneyimli oyuncu ile masaya oturacak. Beşiktaş transfer komitesinin, 33 yaşındaki oyuncuya önerisi 1 yıllık sözleşme olacak. Adriano, belli bir maçın üzerinde oynaması durumunda artı 1 yıl daha sözleşmesi uzayacak. Brezilyalı sol bekin bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu. Beşiktaş’ta 6. sezonunu geçiren Gökhan Töre de sezon sonunda serbest kalacak. Siyah-beyazlılarla olan mukavelesi sona erecek olan milli futbolcuya 4 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Sakatlıktan sonra bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Gökhan Töre’ye yine performansa dayalı bir sözleşme teklif edilmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, kaleci Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Atiba ile ise sözleşme yenilenmeyecek.
PEPE MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI
Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Pepe, Portekiz Milli Takımı’ndan İstanbul’a geri dönüyor. UEFA Uluslar Ligi’nde Portekiz’in Polonya’yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Pepe, İskoçya ile yapılacak özel maç öncesinde kadrodan çıkarıldı. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Pepe’nin ve Bernardo Silva’nın özel izinle takımlarına gönderildiğini açıkladı.
ADRIANO SEVİNCİ
Beşiktaş’ta yaklaşık 3 haftadır sakatlığı bulunan ve son 5 maçta forma giyemeyen Adriano Correia sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlıların zorlu maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve günde çift tedavi ile iyileştirilmeye çalışılan Brezilyalı oyuncu, sakatlığını tamamen atlattı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanlara bir süredir tek başına devam eden Adriano, dün itibariyle takımla birlikte çalışmalara başladı. 33 yaşındaki oyuncunun eksikliğini hisseden teknik direktör Şenol Güneş, Adriano’nun dönüşünden oldukça memnun. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında sahada olması bekleniyor. Takımın diğer sol beki Caner Erkin’in de son haftalardaki düşük performansı, deneyimli çalıştırıcıyı düşündürüyordu. Adriano’nun iyileşmesiyle, teknik heyet de derin bir nefes almış oldu.
PAS OYUNU ÇALIŞIYORLAR
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisler’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan Ljajic, Oğuzhan, Atiba, Larin, Vida, Medel, Roco, Pepe, Babel, Güven, Utku ve Dorukhan yer almadı. Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın antrenmanı pas çalışmasıyla tamamlandı. Teknik heyetin pas oyunu üzerinde uzun süre çalışma yaptırması dikkat çekti. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
(Yeni Şafak)
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