Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden!

Geçen sezon en golcü oyuncusu Talisca’yı kaybeden Beşiktaş, bu sezon da aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlıların bu sezon en skorer oyuncularından olan Ryan Babel ve Pepe’nin sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması, teknik heyeti ve yönetimi düşündürüyor. Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim, Ocak ayında Hollandalı futbolcu ile görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş’ın ekonomik anlamda daha planlı davranmak istemesine rağmen oyuncunun maaşına zam talep etmesi de görüşmelerin biraz çetin geçeceğini gösteriyor. Ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini toplayan Pepe için de benzer durum söz konusu. Oyuncunun yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı soru işaretleri oluştursa da yönetim bu konudaki kararını teknik heyetin raporu ve Portekizli yıldızın düşüncelerine göre verecek. Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek diğer oyuncularsa; Adriano, Atiba, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek. Bu oyuncuların büyük bir kısmıyla sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.