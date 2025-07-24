Beşiktaş, Avrupa arenasına çıkıyor! Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan uyardı: "Başımıza iş alırız"

Beşiktaş, 2025-26 sezonuna UEFA Avrupa Ligi heyecanıyla başlıyor. Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde Vodafone Park'ta Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncular Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile ilk sınavını verecek.

Maç, Beşiktaş için hem yeni transferlerin uyumunu görme fırsatı sunacak, hem de Avrupa kupalarındaki iddiasını gösterme platformu olacak.

KANAT VE SAVUNMA HATTI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak Beşiktaş için bu maç, ideal bir zamanda gelmedi. Transfer dönemi henüz tamamlanmadı ve yeni oyuncuların takıma adaptasyonu için yeterli süre bulunamadı. Gülengül Altınsay'ın Cumhuriyet'teki köşe yazısında belirttiği gibi, takımın kanatları ve savunma hattı hala eksik. Kadro şişkinliği de ayrı bir sorun olarak göze çarpıyor.

TEK HEDEF: GALİBİYET!

Tüm bu zorluklara rağmen, Beşiktaş'ın taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet için çıkması bekleniyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN BAŞINDA TANIDIK İSİM: ARDA TURAN

Genç teknik adam, Ukrayna ekibini Avrupa'da başarıya taşımak için mücadele ediyor. Turan'ın takımı, disiplinli oyun anlayışı ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın, Shakhtar'ın bu özelliklerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ NASIL OLACAK?

Kritik mücadele öncesi Beşiktaş'ın muhtemel 11'i de merak konusu. Solskjaer'in hangi oyunculara şans vereceği, maçın gidişatını etkileyecek önemli bir faktör olacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesine alınmayan sakat oyuncuları Mustafa Hekimoğlu, Can Keleş ve Fahri Kerem Ay'ın eksikliği hissedilecek olsa da, sahaya çıkacak oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapması bekleniyor. Kartal, bu zorlu maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak ve tur için umutlarını artırmak istiyor.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Tammy Abraham

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho, Gomes, Alisson Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ARDA TURAN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Turan’ın açıklamalarından önemli notlar şu şekilde oldu:

"Beşiktaş, kültürüyle, taraftarıyla, teknik direktörüyle ve en önemlisi futbolcularıyla çok özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile geçen sene Fenerbahçe, Galatasaray ve Bilbao'yu yendiler. Bu statta anları iyi oynamak zorundasınız. Çünkü Beşiktaş, anları değiştirebilecek birçok oyuncuya sahip. Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması bir şanssızlık.

"ELENEN TAKIMA YAZIK OLACAK"

Beşiktaş çok özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray, Bilbao'yu yendiler. Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması şanssızlık. Ancak futbol, hikayelerle güzel. İki maçın da özel hikayeleri olacak."

Hikayesi olduğu için benim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç bizim için, sezonumuz için, oyuncularım için çok önemli bir maç ama tam tersi olursa, çok etkilenmem. Üzülürüm kaybettiğimiz için gelişimimizi etkilemez.

Beşiktaş taraftarı dünyanın en önemli taraftarlarından biri. Onlara her zaman çok saygı duyuyorum. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia. Bunu da hep saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaptım. Arada atışmalar da oldu dostluk içinde oldu. Eğlenceli bir şekilde oldu. Beşiktaş'ın stadında oynamak gerçekten zor.

"BAŞIMIZA İŞ ALIRIZ"

Dünyadaki bütün takımlar için Beşiktaş'la oynamak zordur. Beşiktaş'ın stadında oynamak gerçekten zor. Oyuncularıma bunları ve Beşiktaş taraftarını anlattım.

İnönü'de Beşiktaş'a karşı ne kadar cesur oynanabilirse o kadar oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Ancak karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak başımıza iş alırız."