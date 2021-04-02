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  4. Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

02.04.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, hentbol takımına bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde iki kişinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımımızın teknik ekibi ve sporcuları ile idari çalışanlarına bugün uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde iki kişide pozitif bulguya rastlanmış olup, söz konusu kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş Aygaz'a geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde bir sporcunun testi pozitif sonuçlanmış ve siyah-beyazlı takımın Göztepe ile İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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