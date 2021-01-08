Beşiktaş Aygaz'ı, yeni sezonda şampiyonluğa TEMSA taşıyacak

- "Siyah - Beyazlı ailemiz büyüyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"2016'dan bu yana başarılarının bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Beşiktaş JK'nın en başarılı branşlarından biri olan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı da TEMSA ailesine katıldı. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve Türk hentbolunda farkındalık yaratan bir takımla iş birliği yapmak bizim için çok kıymetli. Siyah- Beyazlı takım ailemiz gittikçe büyüyor. Eminim yarattığımız sinerji ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek."

Beşiktaş Aygaz Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi ise, Beşiktaş Aygaz'ın Türk hentbolunda son 10 yıldır lokomotif marka olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın ikon branşlarından biri olarak, taraftar kitlesi olan bir topluluğun temsil ettiği bir takım olmak Türk hentbolu açısından çok değerli bir durum. 11 yıldır arka arkaya şampiyonluk kazanmış bir takım olarak amacımız, bu başarıyı doğru iş birlikleriyle daha da ileriye taşımak. Bu kapsamda kulübümüzün değerli markalarından biri olan ve güzel bir sinerji yakaladığımız TEMSA ile, Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı olarak yola çıkacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

