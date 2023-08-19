Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ajdin Hasic'i, Bosna Hersek ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiraladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

