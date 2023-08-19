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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

19.08.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ajdin Hasic'in Bosna Hersek Ligi ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ajdin Hasic'i, Bosna Hersek ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiraladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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