Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlıların bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Sezonun ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.

