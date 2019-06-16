Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı.
Siyah-Beyazlıların bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında...
FENERBAHÇE DE İSTİYORDU
Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Sezonun ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.
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