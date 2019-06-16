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Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Atiba'nın yaşının ilerlemesi, Gary Medel'in de kadroda düşünülmemesi nedeniyle ön libero transferini gündemine alan Beşiktaş, Azubuike Okechukwu ile anlaştı.

Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlıların bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU
Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Sezonun ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.

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Azubuike Okechukwu Beşiktaş Pyramids Çaykur Rizespor

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