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Beşiktaş 'Baba Hakkı'yı andı

16.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş 'Baba Hakkı'yı andı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 32. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından da, "Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski milli futbolcumuz, Baba lakaplı Hakkı Yeten’i vefatının 32. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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seni videolardan resimlerden hakkında yazılan söylenenlerden tanıdık gurur şeref duyguk lakin bugünlerdeki sözde topçuları görünce utanç duyuyoruz

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