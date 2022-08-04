Beşiktaş - Bandırmaspor gerginliği sürüyor! Onur Göçmez'den Ahmet Nur Çebi'ye cevap geldi...

Bu sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayacak olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Yeni sezon öncesinde Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan siyah - beyazlılar, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny'nin transferinden ise son anda vazgeçmişti.

"BEŞİKTAŞ DURUŞU!"

Transferin iptal olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaşarak "Beşiktaş duruşu!" ifadesini kullanmıştı.

"BANDIRMASPOR BAŞKANI İŞİNE BAKSIN"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göçmez'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Bandırmaspor Başkanı işine baksın. Başkanlarına 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı 'N'Koudou'nun gitme durumu var, giderse Keny'yi alabiliriz' dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor." şeklinde cevap vermişti.

"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİZ, ŞART OLDU!"

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, Çebi'nin "İşine baksın" sözlerinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Göçmez'in paylaşımında "İşimize bakalım... Yarın saat 16:00 da gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceğiz... Şart oldu! Yeni isim sponsorumuzla imza törenimiz olacak. Transfer dönemini değerlendireceğiz. Yeni tesisleşme." ifadeleri yer aldı.

Bandırmaspor Başkanı'nın, düzenleyeceği basın toplantısında Ahmet Nur Çebi'ye cevap vermesi bekleniyor.

