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Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

12.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Arena'da oynanacak maç için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Taraftar, Beşiktaş Başakşehir maçını heyecanla bekliyor. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler 12 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar hakemin biyografisini de araştırıyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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