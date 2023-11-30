Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Galatasaray'ın borcuyla alakalı gerçeği açıkladı: "1-2 seneye bitirir!"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ise aday olmayacağını resmen duyurmuştu.

Siyah - beyazlı kulübün 3 Aralık'ta yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Hasan Arat ve Serdal Adalı, başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu.

Çalışmalarını sürdüren adaylardan Adalı, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın sözleri;

"80'E YAKIN PROJEMİZ VAR"

"80'e yakın projemiz var. Gayrimenkul projemiz üzerinde de 12-13 kişi günde 20 saat çalıştı. Serhan Çetinsaya kardeşime çok teşekkür ediyorum, ilk fikir ondan çıkmıştır bu konuda. Bu proje, Serdal Adalı ya da Serhan Çetinsaya projesi değil, Beşiktaş'ın projesi."

"AYAKLARI TAMAMEN YERE BASAN BİR PROJE"

"400 dönümlük projenin finansmanını ben ve arkadaşlarım karşılayacak. Emlak Gayrimenkul ile de görüştük, çok beğendiler ve sahiplendiler projeyi. Ayakları tamamen yere basan bir proje. Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 sene içinde borçlarının en az 180-200 milyon euro'sunu ödeyecek bir proje."

"G.SARAY, 1-2 SENEYE BİTİRİR GİBİ SÖYLEMLER VAR"

"Söylemek istemiyorum ama sağdan soldan duyduğum Galatasaray, Riva Projesi'nden elde ettiği gelir ile borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var."





