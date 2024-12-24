Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ı hedef gösterdi! "Seçimden belki ertesi gün..."

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın görevini bırakmasıyla yeni başkan 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu'nda belli olacak. Siyah - beyazlılarda adaylardan Serdar Adalı, A Spor'da "Gündem Özel" programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı'nın açıklamaları;

"ALMAN BİR İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Yönetimde futbolu özellikle bu arkadaşım yönetecek diye bir ayrım yapmadım. Bu sorunları yeniden yaşamayalım diye yetki konusunu kesin çizgilerle ayırdık. Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz, Alman. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli bir arkadaş. İlk başlangıcı onunla yapacağız. Önümüzde yarım sezonluk bir devre var. Hoca belirlenmesi, devrede bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi bir an önce yapmamız lazım. İkinci yarıda hem moralimiz düzelsin hem de yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyu gösterecek bir şansımız da olmayacak yoksa."

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

"Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz."

"NİYETİMİZ SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE İLE TAMAMLAMAK"

"Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN RUHUNA YAKIŞAN KADRO KURACAĞIZ"

"Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız."

"PLANLAMASIZ GİDİŞATIN SONUCU ÇOK CİDDİ"

"Bir kulüpte iki başkan olmaz, bir seneyi öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. Altı tane scouting ekibi olmaz. Camia olarak yaşadıklarımızın tek sebebi, çok bölünmüşlük. Bir yönetimde 5 kişinin ayrı scout ekibinin olması normal mi, gördünüz mü hiç? Planlamasız gidişatın sonucu mali açıdan çok ciddi. 3 kez aday oldum, Beşiktaş'ın mali durumunu hiç bu kadar kötü görmedim. Bu kadar kötü para harcama görmedim. Transfere başladınız, çok güzel transferler başladı. Geçen sene camia mutlu oldu ama devamını getirmedikten sonra... Hala sağ bek, sağ açık, sol açık... Bana göre bir santrfor gerekiyor. Kendi ekibime hazırlattığım bir rapor var. Yanlışın nerede olduğu belli."

"AYBABA VE FRIEDAL'IN YAŞADIĞI SIKINTILARI YAŞAMAYACAĞIZ"

"Kadro planlamasını yapacak arkadaşın görevi belli. Ne teknik direktörün ne de diğer profesyonellerin işine karışacak. Brad Friedal ile Samet Aybaba'nın yaşadığı sıkıntıları yaşamayacağız."

"DAHA AMATÖRCE BİR ŞEY YOK"

"Adana Demirspor maçından sonra bir açıklama yaptı, "Takım ruhunu kaybetmiş, gereğini yapacağım" diye. Çıkıp özür dilesem mi diye düşündüm, transferleri ben mi yaptım? Futbolcuları, taraftar önüne atmak kadar amatörce bir şey yok. Ben bir daha çalışmam diye düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Sezonu bu oyuncularla bitireceğiz."

"VAN BRONCKHORST'A ÖDENEN TAZMİNATI BİLİYOR MUSUNUZ?"

"Toplam Santos ile giden hocalara 4.2 milyon euro bir para görünüyor. Friedel hiçbir şey yapmamış. Giden oyunculara ödediğimiz rakam 10 milyon euro. Parayı biz ödüyoruz, başka takımlarda oynuyorlar. Geçen sene inanılmaz vaatler verdiler. Hüseyin Bey'e de söyledim. Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasalar ne olurdu? 22 milyon euro bonservis, 15 milyon euro da maaşları, toplam 37 milyon euro! Gidip Talisca'yı alıp gelselerdi de o maliyete taraftarın yüzü gülseydi. Bize de tecrübe oldu yaşananlar. Yapılan hataları yapmamak için belli bir plan halinde gitmemiz lazım. Adaylığımı açıkladığımda da söyledim. Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. Önce mali durumu yoluna koymamız lazım. Geçen seçimden bu yana projelerimiz var, onları yapmamız şart. Bugün açıklanan rakamlarla biz 5 kere şampiyon olsak, sportif gelirlerle o borçların ödenme durumu yok."

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe ile adı geçiyor şu anda ciddi şekilde"

"Hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun."

"BORCU, BORÇLA ÖDEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

"Borcu, borçla ödemek çözüm değil. Proje üretmemiz lazım ve bu proje hazır. Geçen seçimde de açıkladım. Birinci önceliğimiz o. 200 milyon euro gibi bir gelir. Satışa hazır hale gelmesi bir seneyi bulur. Tüm ruhsat işleri, bütün hazırlıklara başladıktan sonra hemen hemen bir sene diyebilirim."