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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boateng'e sinirlendi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Kevin Prince Boateng ile yaşadığı diyalog Gana basınına yansıdı. İkili arasında geçen konuşma Gana basını tarafından paylaşıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boateng'e sinirlendi!

Beşiktaş'ta koronavirüs krizi yaşanıyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan bu virüs, Süper Lig'in de süresiz ertelenmesine sebep olmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde de bir çok ismin koronavirüs olduğu tespit edilirken, siyah beyazlı yıldız Kevin Prince Boateng de, devlet yetkililerimizce verilen 'evden çıkma' kuralına uymaya başladı.

EŞİ ELEŞTİRİLİYOR

Öte yandan 31 yaşındaki Gana'lı yıldızın eşi Melissa Satta'da, İtalya'da oldukça ünlü bir isim... Kısa süre önce Milano'dan İstanbul'a gelen Satta, İtalyanlar tarafından İstanbul'a geldiği için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Gana medyasında yer alan habere göre Boateng de, İtalya'ya dönme planları yaptı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bu konuda görüşme gerçekleştirdi.

"EŞİM PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Boateng, Çebi'ye, eşi Melissa Satta'nın psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu sebeple Milano'ya gitmek istediğini iletti.

"ORADA NE YAPACAKSINIZ?!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Boateng'in beklemediği bir tavır gösterdi. Siyah beyazlı kulübün Başkanı, hem oyuncusunu riske etmemek için, hem de çiftin İstanbul'da daha güvenli olabileceğini düşündüğü için bu teklifi reddetti.Çebi, konuşmasında, "Sen ve eşin, Milano'ya gidip ne yapacaksınız?!" diye sordu ve Boateng, bu sözlerin ardından Milano'ya gitme fikrinden vazgeçti.

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