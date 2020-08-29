Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

Ahmet Nur Çebi, Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 5 yıldızlı bir otelin açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Transfer çalışmaları konusundaki soru üzerine Çebi, imzalar atılmadan hiçbir transferin gerçekleşmiş sayılmayacağını belirterek bu konuda konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi

Çebi, "Dolayısıyla 'A' dedin sonra 'B' oldu. B’yi yapamadın 'C' oldu... Konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan laflar, kelimeler, isimler, transferler camiamızı heyecanlandırıyor sonra başka türlü gelişmeler oluyor. Çünkü bu pazarlık konusu, kulüp veriyor futbolcu gelmiyor, futbolcu geliyor kulüp vermiyor, ikisi veriyor bize uymuyor." ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda taraftarın beklediği bir isim olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Çebi, "Taraftarın hoşlandığı şekle ve şemale göre transfer yapmayacağız. Hocanın isteğine, takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız. Umarım yaptıklarımız da taraftarı mutlu eder. Taraftar keyif alırsa bizim için sorun yok demektir." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın adının yeniden takımla anılması konusuna da değinen Çebi, "Bize çok hizmeti oldu, sevildi. Eğer bir şeyi tadında bırakmazsanız o da geldiğinde hırpalanır, Beşiktaş’a da bir katkısı olmaz. Sonra güzelim Quaresma'yı başka türlü değerlendirmeye başlarız. Her şeyi tadında bırakmak gerek." şeklinde konuştu.