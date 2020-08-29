SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2020 22:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarını teknik tirektör Sergen Yalçın'ın talebi ve takımın ihtiyacına göre şekillendireceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

Ahmet Nur Çebi, Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 5 yıldızlı bir otelin açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Transfer çalışmaları konusundaki soru üzerine Çebi, imzalar atılmadan hiçbir transferin gerçekleşmiş sayılmayacağını belirterek bu konuda konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi

Çebi, "Dolayısıyla 'A' dedin sonra 'B' oldu. B’yi yapamadın 'C' oldu... Konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan laflar, kelimeler, isimler, transferler camiamızı heyecanlandırıyor sonra başka türlü gelişmeler oluyor. Çünkü bu pazarlık konusu, kulüp veriyor futbolcu gelmiyor, futbolcu geliyor kulüp vermiyor, ikisi veriyor bize uymuyor." ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda taraftarın beklediği bir isim olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Çebi, "Taraftarın hoşlandığı şekle ve şemale göre transfer yapmayacağız. Hocanın isteğine, takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız. Umarım yaptıklarımız da taraftarı mutlu eder. Taraftar keyif alırsa bizim için sorun yok demektir." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın adının yeniden takımla anılması konusuna da değinen Çebi, "Bize çok hizmeti oldu, sevildi. Eğer bir şeyi tadında bırakmazsanız o da geldiğinde hırpalanır, Beşiktaş’a da bir katkısı olmaz. Sonra güzelim Quaresma'yı başka türlü değerlendirmeye başlarız. Her şeyi tadında bırakmak gerek." şeklinde konuştu.

HARCAMA LİMİTLERİ

Takımların transferde harcama limitleri konusunda Çebi, bu uygulamanın Beşiktaş ve diğer ekipler için sorun olduğunu ifade etti.

Harcama limitlerinin, kulüplerin içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan çıkabilmeleri için tedbirli davranmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu aktaran Çebi, "Bunun altına bizden önceki başkan imza atmış. Dolayısıyla biz buna uymak zorundayız. Şu andaki limitlerimiz hiçbir transferi yapmaya müsaade etmiyor. Önümüzü açabilmemiz için bazı futbolcularımızı göndermemiz gerekiyor. Umarım herkes için hayırlısı olur. Şu an için transfer limitleri büyük bir sorun." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması konusundaki soruya Çebi, "21 takım olması, fazla yorulacağız demektir. Futbolcuya çok fazla para verip geliri az bir sezon geçireceğiz demektir. Bu bizim için iyi bir haber değildir." cevabını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 mağlup oldukları PAOK maçı hakkında da görüşleri sorulan Çebi, "Pandemi bizi çok hırpaladı. Lig çok geç bitti. Arkadan takımı toparlamak... transferleri yapamadık. Gidenler oldu, gidenlerin yerine bir hafta 10 gün içerisinde adam bulmak falan kolay işler değil. 10 günde bir imza atıyorsunuz, 3 sene 5 sene sırtınızda taşıyorsunuz. Dolayısıyla maalesef öyle oldu. Biz alınan transferlerden de gelenlerden de ümitliyiz." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Gökhan Töre'nin bonservis bedeli açıklandı!Gökhan Töre'nin bonservis bedeli açıklandı!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması
Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...
Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin bonservisini belirledi
Gökhan Töre'nin bonservis bedeli açıklandı!
Atakan Üner: Küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum
Atakan'dan ilk açıklama
Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiraladı!
Beşiktaş yeni bombasını resmen patlattı!
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması
Tyler Boyd sakatlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.