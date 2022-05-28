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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den salvolar! Abdullah Avcı hakkında ilk kez konuştu! ''Ölmek üzereyim, nefes alamıyorum''

28.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari/mali açıdan ibra edildi. Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, "Altyapıdan bir tane hoca getirdik, sosyal medyada adamı perişan ettiler. Adamı yediler bitirdiler. Önder hoca, 'Ölmek üzereyim, nefes alamıyorum başkanım' dedi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den salvolar! Abdullah Avcı hakkında ilk kez konuştu! ''Ölmek üzereyim, nefes alamıyorum''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari/mali açıdan ibra edildi. Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları gündem oldu.

AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLDİ

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi idari ve mali açıdan ibra edildi.

"ÖLMEK ÜZEREYİM, NEFES ALAMIYORUM"

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Ahmet Nur Çebi: "Altyapıdan bir tane hoca getirdik, sosyal medyada adamı perişan ettiler. Adamı yediler bitirdiler. Önder hoca, 'Ölmek üzereyim, nefes alamıyorum başkanım' dedi."

"OLAMAZSIN, ENERJİM BİTTİ"

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Ahmet Nur Çebi: "Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti.' dedi. O zaman 'Seni yolcu edelim.' dedim, 'Hayır.' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?"

"KONTRAT YAPMAYACAK OYUNCU DA ANASININ EVİNE"

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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın alt yapısından gelip de kontrat yapmayacak oyuncu da anasının evine... İstemeyen anasının evine! Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin kıymetini ben hiç bilmem."

"400 BİN EURO'YA GİT DEDİK GİTMEDİ"

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Ahmet Nur Çebi: "Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz. 3.5 milyon euro maaş, 6.5 milyon euro bonservisle gelen arkadaşa, 400 bin euro'ya git dedik gitmedi. Bunlarla mücadele ettik biz. Sırtımızda çok kötü futbolcu mirası bırakıldı. Ancak bu sene kendimize ait bir takım yapabileceğiz."

"KAZANIRSANIZ KASADA 100 MİLYON TL'NİZ VAR"

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Ahmet Nur Çebi: "Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."

"KALKMIŞ BANA ELİYLE HAREKET YAPIYOR"

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Ahmet Nur Çebi: "Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu tane tane açıklıyorum, kalkmış bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım, bana saygılı davranacaksın..."

"EĞER SENEYE O HAKEMLERDEN BİRİLERİ YİNE BURADA OLURSA..."

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Ahmet Nur Çebi: "Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var. Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım."

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Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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