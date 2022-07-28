Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp genel sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A DESTEK VEREN TÜM SPONSORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Nesine.com ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Ekonomik krizlerin yaşandığı bu ortamda spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmelerini sağlayacak en önemli konulardan biri sponsorların desteği. Bu sene sponsorların 2-3 kat arttığını, Nesine.com'un da bizim için önemli bir yeri olduğunu söylemek istiyorum. Türk futboluna ve Beşiktaş'a destek veren tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SERDAR SAATÇI AFFEDİLDİ Mİ?

Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonraki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili olarak ise Çebi, "Serdar Saatçı, genç bir kardeşimiz. Altyapıya da ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın hiç anlamayanlar var. Serdar Saatçı yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi. Geldi, sarıldı, öpüştük. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Bu olayların bir daha yaşanmayacağını ümit ediyorum. Böyle bir olay yaşandı, bitti" sözleriyle genç oyuncunun affedildiğini açıkladı.

"BELKİ 1-2 TRANSFER DAHA GEREKECEK"

Kombinelerimizin yanısıra forma satışlarının da önemi ve değeri olduğunu kaydeden Çebi, "Taraftardan formalara da ilgi göstermelerini rica ediyorum. Cumartesi günü çok güzel bir hazırlık maçımız var. Belki bir veya iki daha transfer gerekebilir ama sonuçlarını bu cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra bakacağız. Bir çok alternatifi değerlendiriyoruz. Genç çocuklarımızın hakları yenmesin diye temkinli davranıyoruz. Her transfer tutmayabiliyor ama her genç futbolcumuz mutlaka bu takımın bir parçası oluyor. Transferlerin hemen hemen sonuna geldik. Hocamız ve Sportif Direktörümüzün erken göreve başlaması nedeniyle çok yol aldık. Dersimize iyi çalıştık. Belki 1-2 transfer daha gerekecek" ifadelerini kullandı.

